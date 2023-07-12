شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر يسجل استقرارا عند 17 ألفا و400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل سعر الجنيه الذهب في مصر الاستقرار قرب مستويات هي الأقل منذ أسبوع ، بالتزامن مع انخفاض الطلب على الذهب في مصر خلال الفترة الحالية وسجل سعر الجنيه الذهب قرابة 17400 جنيها بدون إضافة مصنعية.

ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري للذهب، ويتكون الجنيه الذهب في مصر من 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ، كما تبلغ المصنعية على الجنيه الذهب 400 جنيها للجنيه المغلف و 250 جنيها للجنيه البلدي

أما عن أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في مصر فتسجيل مستويات 2175 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ، في حين شهد الذهب عيار 21 عدة تغيرات أمس لكن الأسعار استقرت مرة أخرى عند مستوى 2175 جنيها بدون مصنعية.