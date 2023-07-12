كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد بديل بطاقة التموين.. موعد تطبيقه وكيفية الحصول عليه.. واستخداماته ومميزاته

الشارقة - اميمة ياسر - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، في التطبيق التجريبي لمنظومة الكارت الموحد (البديل لبطاقة التموين) بمحافظة بورسعيد في الأول من أغسطس، بحيث يكون الحصول عليه عن طريق البريد والمكاتب التموينية وتصدره هيئة البريد مجانًا.

وأكدت وزارة التموين في تصريحات صحفية، أن القرار جاء لعدم ترك بطاقات التموين لدي البدالين وأصحاب المخابز لاستخدامه في الحصول على الدعم في غير الأغراض المخصصة له من قبل الدولة.

استخداماته

ويضم الكارت الموحد خدمات التموين والتأمين الصحي الشامل وخدمات البريد والمعاشات، كما يتاح استخدامه في المواصلات والبنوك في الفترات المقبلة.

وسيكون الكارت الموحد بديلا للبطاقات التموينية البالغ عددها 23 مليون بطاقة.

كيفية الحصول عليه

وكل مواطن يحصل على "الكارت الموحد" يجب أن يقوم بفتح حساب شخصي في هيئة البريد، حيث أنه يحمل البيانات الأولية للمواطن، كبيانات بطاقة الرقم القومي، ورقم المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول، حيث إن "الكارت الموحد" متعدد الأغراض والخدمات، و ليس إلزامية ولا يتم إجبار أحد على استخراجه ويتم الصرف بانتظام لمن يحملون البطاقة أو الكارت الموحد.

وسيتم تعميم التجربة على كافة المحافظات بعد تقييمها وتجربتها في بورسعيد.

مميزاته

يعد الكارت وسيلة عصرية ومتطورة وأكثر أمناً بالنسبة لحاملي، كما أنه مؤمن بواسطة إحدى شركات الأمن السيبراني ضد الهجمات الرقمية والاختراق أو التزوير مشدداً في الوقت ذاته أن الكارت مزود ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى مستحقيها.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، إن بطاقة الدعم مستمرة لا يوجد إلغاء لبطاقة التموين، لافتا إلى انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم لنحو 23 مليون أسرة من خلال بطاقات التموين.

وأوضح مدكور، أنه سيتم بدأ تجربة جديدة من محافظة بورسعيد، وهي "الكارت الموحد"، لمن يرغب، ويمكن استخدام هذا الكارت لصرف المقررات والخبز، وهذا لا يعني إلغاء البطاقة التمونية، حيث أنه يمكن صرف المواطن لمستحقاته من الدعم باستخدام هذا أو ذاك.