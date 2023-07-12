شكرا لقرائتكم خبر عن حكم نهائي لجمارك نويبع بإلزام شركة استيراد بسداد مبلغ 21 مليونا و524 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت إدارة الشئون القانونية بجمرك نويبع برئاسة رمضان قرنى عبد اللطيف مدير إدارة الشئون القانونية وعضوية محمد عبد الخالق وطارق جبر ومحمود طه وأحمد محمد عبد الحافظ أعضاء إدارة الشئون القانونية من الحصول على حكم نهائي في المحضر رقم 75 لسنة 2009 جمرك نويبع قضية رقم 721 لسنة 2009 جنح نويبع والمستأنفة برقم 2311 لسنة 2010 جنوب سيناء والطعن بالنقض رقم 5363 لسنة 13 ق بجلسة ۲۸ / ۱۲ / ۲۰۲۲ ضد شركة ا . ل بإلزام الشركة بسداد مبلغ 21 مليون و524 ألف و 690 جنيهاً والحكم نهائي واجب النفاذ

حيث قامت الشركة باستيراد شحنة تليفزيونات من الأردن بالبيانين الجمركيين رقمى ١٦٥٩ لسنة ٢٠٠٦ و١٧٩٣ لسنة ٢٠٠٧ وارد نهائى جمرك نويبع، وأقرت الشركة بأن البضائع منشأ أردني للإستفادة من الإعفاء طبقا لإتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية وتقدمت بمستندات تفيد بأن التلفزيونات منشأ أردني وتم الاستعلام ومخاطبة مكتب التمثيل الدبلوماسي الأردنى، فأفاد بأن المنشأ صينى وليس أردنى بما يفيد قيام الشركة بمحاولة التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66/1963 ولائحته التنفيذية .