شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين و 427 ألف جنيه حصيلة بيع سيارات بجلسة مزاد علنى لجمارك القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك السيارات بالقاهرة برئاسة أحمد أبوبكر مدير عام الإدارة العامة لجمارك السيارات بالقاهرة جلسة بيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد من السيارات والموتوسيكلات المخزنة بجمارك القاهرة .

يأتى ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال جلسة المزاد تم الآتى :

1 - تم إجراء المزاد على عدد 13 لوط سيارات .

2 - تم البيع النهائى لعدد 11 لوط .

3 - لم يتم بيع عدد 2 لوط لعدم وجود عطاء .

5 - بلغت حصيلة البيع النهائية 3 مايين و 427 و910 جنيهات .