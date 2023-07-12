شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر تتوسع فى إنتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات أداء البورصة المصرية وكذللك تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية، وكذلك الأداء الاقتصادي في مجموعة من الوزارات الخدمية.البورصة تغرم 11 شركة 5 آلاف جنيه لعدم إعلان القوائم المالية ربع السنوية
كما قررت اللجنة، منح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2023 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وفد من شركة Verbundnetz Gas Agbo للغاز الطبيعي الألمانية، ضم مارتن فوب مدير المشتريات والغاز الطبيعي المسال واوليفر فريسك مسئول العلاقات الدولية وهانز جواكيم بولك عضو مجلس الإدارة، حيث تعد هذه الشركة من كبريات شركات الطاقة فى ألمانيا.
وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى وإمكانية الاستفادة من الخبرات التى تتميز بها الشركة الألمانية فى مجالات الطاقة المتجددة خاصة إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين ، مشيراً إلى أن مصر تتطلع إلى التوسع فى تنفيذ مثل هذه المشروعات لإنتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون، خاصة وأنها تمتلك إمكانيات وفرص واعدة في هذه المجالات.
ومن جانبهم، أوضح مسئولى الشركة الالمانية أن الشركة حرصت على القدوم إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية والتى من خلالها يمكن تكوين ورش عمل مشتركة لطرح الأفكار الجديدة وعرض تجارب ونماذج مشروعات الشركة التى تقوم بتنفيذها في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وإنتاج ونقل الهيدروجين ، والعمل على الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ونقل الخبرات والتقنيات المتطورة لدى الشركة في مثل هذه المشروعات بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
تطورات الذهب
يواصل سعر الجنيه الذهب في مصر الاستقرار قرب مستويات هي الأقل منذ أسبوع ، بالتزامن مع انخفاض الطلب على الذهب في مصر خلال الفترة الحالية وسجل سعر الجنيه الذهب قرابة 17400 جنيها بدون إضافة مصنعية.
ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري للذهب، ويتكون الجنيه الذهب في مصر من 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ، كما تبلغ المصنعية على الجنيه الذهب 400 جنيها للجنيه المغلف و 250 جنيها للجنيه البلدي
أما عن أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في مصر فتسجيل مستويات 2175 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ، في حين شهد الذهب عيار 21 عدة تغيرات أمس لكن الأسعار استقرت مرة أخرى عند مستوى 2175 جنيها بدون مصنعية.
وأضاف أن هذه المنشآت مُوزعة على عدد من المحافظات السياحية وهي 9 مطاعم بمحافظة القاهرة، و11 مطعما في محافظة الجيزة، و8 مطاعم في محافظة البحر الأحمر، ومطعم واحد في محافظة الإسكندرية، ومطعم آخر في محافظة السويس.
وتقوم لجان الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بشكل مستمر بمعاينة العديد من المنشآت التي تقدمت بطلبات للانضمام إلى المنظومة السياحية.
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