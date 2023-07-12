شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر تتوسع فى إنتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الاقتصادية الهامة لعل أبرزها تطورات أداء البورصة المصرية وكذللك تطورات سوق الذهب في مصر والبورصة العالمية، وكذلك الأداء الاقتصادي في مجموعة من الوزارات الخدمية.

البورصة تغرم 11 شركة 5 آلاف جنيه لعدم إعلان القوائم المالية ربع السنوية

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، توقيع التزام مالي على 11 شركة بقيمة 5 آلاف جنيه، وذلك لعدم موافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس عام 2023، وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وضمت قائمة الشركات كل من جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وجولدن بيراميدز بلازا، ورواد السياحة-رواد، والقلعة للاستثمارات المالية، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، والأهلي للتنمية والاستثمار، والعربية لحليج الأقطان، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.

كما قررت اللجنة، منح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، مهلة 15 يوم من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/03/2023 وذلك في ضوء أحكام المادة (64) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وقررت اللجنة منح 5 شركات وهي: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج، وأجواء للصناعات الغذائية – مصر، وبي أي دي - البدر للاستثمار والتنمية، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، وفقًا لأحكام المادة (46) من قواعد القيد بشأن انعقاد الجمعية العامة لاعتماد القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 خلال الثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

وزير البتررول: مصر تتطلع للتوسع فى مشروعات إنتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وفد من شركة Verbundnetz Gas Agbo للغاز الطبيعي الألمانية، ضم مارتن فوب مدير المشتريات والغاز الطبيعي المسال واوليفر فريسك مسئول العلاقات الدولية وهانز جواكيم بولك عضو مجلس الإدارة، حيث تعد هذه الشركة من كبريات شركات الطاقة فى ألمانيا.

وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى وإمكانية الاستفادة من الخبرات التى تتميز بها الشركة الألمانية فى مجالات الطاقة المتجددة خاصة إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين ، مشيراً إلى أن مصر تتطلع إلى التوسع فى تنفيذ مثل هذه المشروعات لإنتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون، خاصة وأنها تمتلك إمكانيات وفرص واعدة في هذه المجالات.

ومن جانبهم، أوضح مسئولى الشركة الالمانية أن الشركة حرصت على القدوم إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية والتى من خلالها يمكن تكوين ورش عمل مشتركة لطرح الأفكار الجديدة وعرض تجارب ونماذج مشروعات الشركة التى تقوم بتنفيذها في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وإنتاج ونقل الهيدروجين ، والعمل على الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مصر لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ونقل الخبرات والتقنيات المتطورة لدى الشركة في مثل هذه المشروعات بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.



تطورات الذهب تطورات الذهب يواصل سعر الجنيه الذهب في مصر الاستقرار قرب مستويات هي الأقل منذ أسبوع ، بالتزامن مع انخفاض الطلب على الذهب في مصر خلال الفترة الحالية وسجل سعر الجنيه الذهب قرابة 17400 جنيها بدون إضافة مصنعية. ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري للذهب، ويتكون الجنيه الذهب في مصر من 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ، كما تبلغ المصنعية على الجنيه الذهب 400 جنيها للجنيه المغلف و 250 جنيها للجنيه البلدي أما عن أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الأربعاء 12 يوليو 2023 في مصر فتسجيل مستويات 2175 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية ، في حين شهد الذهب عيار 21 عدة تغيرات أمس لكن الأسعار استقرت مرة أخرى عند مستوى 2175 جنيها بدون مصنعية.

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