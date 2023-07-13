شكرا لقرائتكم خبر عن "غزل المحلة" تستعد للافتتاح الرسمى لمصنع "غزل 4" باكورة المصانع الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، استعدادها تمهيدا للافتتاح الرسمى لمصنع غزل 4 باكورة مصانع الغزل والنسيج الجديدة، والتى يتكلف تطويرها نحو 31 مليار جنيه، حيث سيتم افتتاح المصنع خلال أيام.

بدورها انتهت الشركة والجهات المعنية من رصف شوارع المنطقة المحيطة بالشركة وتجميلها، ورصف الشوارع داخل الشركة، وإجراء عمليات صيانة وتحديث واسعة، مع التركيز علي مدخل مصنع 4 الذي يعمل حاليا بصورة تجريبية منذ الشهر الماضى.

وتبلغ إنتاجية المصنع نحو 15 طن غزل يوميا، ويضم 44 ماكينة غزل حديث، وتبلغ عدد المرادن فى الماكينة الواحدة نحو 1632، بإجمالى نحو 72 ألف مردن، كما أن المصنع متخصص فى إنتاج وتشغيل الخيط الرفيع نمرة 77 أو 80.