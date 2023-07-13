شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم الخميس بدون مصنعية يسجل 17600 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث فى سعر الجنيه الذهب بالأسواق اليوم الخميس 13 يونيو 2023 بعد تحرك ملحوظ فى أسعار الذهب بالأسواق وبلغ سعر الجنيه الذهب 17600 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية للذهب. ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار فى السوق المصرى للذهب، ويتكون الجنيه الذهب فى مصر من 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر، كما تبلغ المصنعية على الجنيه الذهب 400 جنيها للجنيه المغلف و 250 جنيها للجنيه البلدى

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