شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس يسجل 2200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بعد تسجيل مستوي 2200 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية وسجل الذهب تحرك بختام تداولات أمس الأربعاء,

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها .

الجنيه الذهب 17600 جنيه

أسعار الذهب شهدت بعض التعافي، بعد أن استمر الدولار الأمريكي في التوسع في خسائره للجلسة الخامسة على التوالي ليتداول عند أدنى مستوياته في شهرين وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية.

مؤشر الدولار انخفض أمس الأربعاء بنسبة 0.2% وسجل أدنى مستوى في شهرين عند 101.01، بينما قد انخفض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.8%.

انخفاض الدولار يأتي بالتوازي مع تراجع عوائد السندات الأمريكية منذ بداية الأسبوع بسبب تغير التوقعات في الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، فقد انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات منذ بداية الأسبوع بنسبة 3.1% لتسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3.941%.

تراجع عوائد السندات يزيد من جاذبية الذهب في الأسواق لأنه أصل لا يقدم عائد لحائزيه على عكس السندات. والفترة الحالية تشهد تخلي المشاركين في الأسواق عن السندات لصالح أسواق السلع والأسهم.