شكرا لقرائتكم خبر عن 76.4 % من العلامات التجارية ممنوحة للمصريين من مكتب العلامات التجارية المصرى عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عام 2022 وهي تهدف الي تنمية وتشجيع الوعي لدى شباب الباحثين من خلال إلقاء الضوء على خصائص وأعداد ومجالات الابتكارات والاختراعات والعلامات التجارية المقدمة والممنوحة للمصريين و الجنسيات المختلفة داخل مصر ووفقا للتصنيف الدولي.

ومـن أهــم المـؤشــرات بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على العلامات التجارية (30423) طلباً عام 2022 مقابل (36955) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 17.7%.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المصريين إلى مكتب العلامات التجارية المصري للحصول على علامات تجارية (25713) طلباً عام 2022 مقابل (28448) طلباً عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 9.6%.

وبلغ عدد العلامات التجارية الممنوحة (11869) علامة تجارية عــام 2022، منهم (9070) مصر، (2799) باقي الجنسيات، مقابل (10997) علامة تجارية عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 7.9 ٪.

وتصدر المصريين قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالي (9070) علامة تجارية بنسـبة 76.4٪، ثم المتقدمين من الولايات المتحـدة الأمريكية بعـدد (888) علامـة تجارية بنسـبة 7.5٪ ثم المتقدمين من الإمارات بعـدد (299) علامـة تجـارية بنسـبة 2.5٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2022.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب براءات الاختراع المصري (1914) طلباً عـام 2022 للحـصول على بـراءة الاخــتراع، منهــم (589) طلباً للمصريـين بنسـبة 30.8٪ و(1325) طلباً للأجـانب بنسبة 69.2٪، مقـابـل (2225) طلبـاً عام 2021 منـهـم (881) طلباً للمصرييـن بنسبة 39.6 ٪ و(1344) طلباً للأجانب بنسبة 60.4٪ بانخفاض قدره 14٪في إجمالي عدد الطلبات عن العام السابق .

وبلغ عدد براءات الاختراع التي منحها مكتب البراءات المصري (512) براءة اختراع عام 2022 منها (102) براءة اختراع للمصريين بنسـبة 19.9٪ و(410) براءة اختراع للأجانب بنسبــة 80.1 ٪ من الإجمالي، مقـابل (508) براءة عام 2021 منهم (63) براءة للمصريين بنسبة 12.4% و (445) براءة للأجانب بنسبة 87.6 % بزيادة قدرها 0.8%في إجمالي عدد براءات الاختراع .

وبالنسبة للبراءات الممنوحة وفقا للتصنيف الدولي فقد بلغت (145) بـراءة اختــراع تـم منحهـا وفقــاً للتصـنيف الدولـي فـي مجال الكيميـــاء والفلــزات بنسـبة 28.3 ٪ من إجمالـي البـراءات الممنوحة عام 2022 (14.5٪للمـصريين، 85.5٪ للأجانب) يلي ذلك البراءات الممنوحة في مجال الاحتياجات الانسـانية بعـدد (112) بـراءة اختــراع بنسبة 21.9٪ (27.7٪ للمصـريين، 72.3٪ للأجـانب) ثم البراءات الممنوحة في عمليات التشكيل والنقل بعـدد (93) بـراءة اختـراع بنسبة 18.2٪ (24.7٪للمصـريين، 75.3٪ للأجـانب).

وتصدر المتقدميـن من المصريين المرتبــة الأولى حيث بلغت عدد البراءات الممنوحة لهم من مكتب البراءات المصري (102) بــراءة اخــتراع بنسـبة 19.9٪ وجــاء المتقدمين من الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بإجمالي عدد (90) براءة اختراع بنسبة 17.6٪ وجاء المتقدمين من اليابان في المرتبة الثالثة بإجمالي عدد (42) براءة اختراع بنسبة 8.2٪ من إجمالي البراءات الممنوحة عام 2022.