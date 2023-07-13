شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يختتم جولته بالقاهرة الجديدة بتفقد عدد من مشروعات تطوير محاور الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها بعدد من محاور الطرق بالمدينة، ويرافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، ووائل شعبان، مساعدا نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة محاور الطرق بمدينة القاهرة الجديدة، بأعلى جودة، مؤكداً أهمية تلك المشروعات والتى يتم تنفيذها فى إطار خطة الدولة لتطوير شبكة محاور شرق القاهرة، لتحقيق السيولة المرورية، وسهولة الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالعمران القائم شرق القاهرة،

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمشروع تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع التسعين الجنوبي من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى، ومشروع تطوير ورفع كفاءة محور (24) بمنطقة الامتداد الشرقى للمدينة، واستمع لشرح تفصيلي من رئيس الجهاز، عن الموقف التنفيذى، والذى أوضح أن محور 24، يتكون من 6 حارات بعرض 19 مترا في كل اتجاه، وطريق خدمة به 3 حارات بعرض 10.5 متر، وطول إجمالي 10 كم، وعرض إجمالي 75 مترا، ويربط المحور بين التسعين الشمالي والتسعين الجنوبي، ويتقاطع مع محور محمد بن زايد، وخط المونوريل، ومحور 28، الذي يتكون من 6 حارات، وطريق خدمة به 3 حارات، وبطول إجمالي 2 كم، ويمتد إلى الطريق الدائري الأوسطي، ويخدم منطقة بيت الوطن.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، ومرافقوه، أعمال تطوير ورفع كفاءة محور شرق مديرية الأمن بالتجمع الأول، بطول 1.8 كم، ويتكون من 6 حارات، في كل اتجاه، وحارة خدمة، ويربط طريق يوسف السباعى بطريق السويس، وتكمن أهمية هذا المحور فى التيسير على المواطنين للدخول والخروج من المدينة، ويعمل على دفع عجلة التنمية للمنطقة بالكامل.