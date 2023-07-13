بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تكليفات لمساعدى رؤساء شركات القطاع

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت مساعدي رؤساء شركات ومديري عموم شركات قطاع البترول، وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي قد خلت من شاغليها، وشملت الحركة التالي أسمائهم..

محمد يوسف

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