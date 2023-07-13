- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تكليفات لمساعدى رؤساء شركات القطاع والان مع تفاصيل الخبر
خالد صلاح الدين عبدالرحمن محمود - انتدابه للعمل بوزارة البترول والثروة المعدنية وتكليفه بالإشراف على الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.
المهندس هشام السيد السيد السلوقى - مساعداً لرئيس الشركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة بدر الدين للبترول.
المهندس أحمد السعيد على عبد المجيد - مساعداً لرئيس الشركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك).
محمد عادل محمد سعيد صالح - مساعداً لرئيس الشركة لنظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد) .
المهندس محمد سلامه عبد الحليم أبوزيد - إنتدابه للعمل بشركة الغازات البترولية (بتروجاس) وتكليفه بالإشراف على الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
المهندس محمد محمود على محمود - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للبترول.
جيهان قاسم أحمد قاسم - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة القاهرة لتكرير البترول.
المهندس أحمد صلاح محمد محمد على - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة مصر للصيانة صان (مصر).
المحاسب عبدالله محجوب عبدالله محمد - مديراً عاماً لقواعد البيانات والمواقع الإلكترونية والجرافيك ضمن نطاق إشراف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الحديثة للغاز الطبيعي.
ثناء حسن محمد حسن الصياد - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة النيل لتسويق البترول.
سامح محمد سليمان عبد الحميد - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة ثروة للبترول.
المهندس ماهر مصطفى إبراهيم على - مديراً عاماً لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة جمسة للبترول.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز