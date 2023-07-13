وزير السياحة يُصدر مجموعة من القرارات الوزارية بشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة

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القاهرة - سامية سيد - - شغل أحمد عبيد وظيفة مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة - شغل يمنى البحار وظيفة مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير - شغل أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة - إضافة مهام الإِشراف العام على الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والاستثمار بالوزارة لمساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار - إضافة مهام الإشراف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين بالوزارة لمساعد الوزير للتحول الرقمي

أصدر أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجموعة من القرارات الوزارية لشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة لدفع منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة.

وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكفاءات من أبنائها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية، والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

فقد شغل أحمد عبيد وظيفة مساعد الوزير لشئون الديوان بطريق الندب الكلي لمدة عام بجانب تكليفه للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم للوزارة لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانوناً أيهما أقرب، وشغلت يمنى البحار وظيفة مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير بطريق الندب الكلي لمدة عام، وشغل المهندس أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير للاتصال المؤسسي بطريق التعاقد لمدة عام، إلى جانب القيام بوظيفة المُتحدث الرسمي باسم الوزارة.

كذلك تم إضافة مهام الإِشراف العام على الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والاستثمار بالوزارة إلى المهام المُكلف بها إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ومهام الإشراف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين إلى المهام المُكلف بها الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي.

مهام مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة

يستهدف القرار بتعيين أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة الربط بين وظائف التخطيط الاستراتيجي بشئون مكتب الوزير والهياكل التنظيمية والمؤسسية للوزارة وهيئاتها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ هذه الاستراتيجيات وضمان استمرارية البرامج والمشروعات ومتابعتها تحت إشراف الوزير، وبناء عليه سيقوم أحمد عبيد بالإشراف على الإدارات العامة لكل من نظم المعلومات والتحول الرقمي، والشئون المالية والإدارية، والموارد البشرية، والشئون القانونية، والأمن، والمراجعة الداخلية والحوكمة.

كان أحمد عبيد قد شغل منصب مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير منذ عام ٢٠٢٠ عقب دمج وزارتي السياحة والآثار، وكان يشغل قبلها وظيفة مساعد الوزير للشئون الفنية منذ عام ٢٠١٩، وفي عام 2018 شغل وظيفة المُشرف العام على مكتب وزير الآثار.

وقد بدأ مسيرته العملية بمنطقة آثار الهرم عام 1993، ثم عضواً بالمكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عام 1994، كما عمل في مشروع نظم المعلومات الجغرافية (مشروع مصري/ فنلندي) والذي أصبح فيما بعد الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى شغله لعدة وظائف منها مدير إدارة المتابعة بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عام 2002، ثم مدير مكتب الأمين العام من 2003 حتى 2011، ثم المُشرف العام على إدارة المنظمات الدولية والتعاون الدولي بوزارة الآثار منذ 2014، وشارك في تمثيل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية والندوات بمنظمة اليونسكو والأيكوم والإيكوموس والإلكسو وغيرها. كما شارك في تنظيم المؤتمر الدولي لعلوم المصريات في دورتيه الثامنة عام 2000 والثانية عشر عام 2019.

أحمد عبيد حاصل على ليسانس آثار من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1990، ودبلومة في الإرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عام 2002، وماجستير في حماية التراث وإدارة المواقع الأثرية من كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان عام 2018.

- مهام مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير

تتولي يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير مباشرة العديد من المهام من بينها الإشراف على الإدارات العامة لكل من الاستراتيجية، والاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والعلاقات العامة والمراسم، والسكرتارية التنفيذية، بالإضافة إلى الإشراف العام على الشئون الفنية بالوزارة، وإعداد الدراسات الفنية التي تكلف بها من الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة المُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة المُشكلة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد تقارير المتابعة الدورية الخاصة ببرنامج الحكومة ولكافة الاجتماعات الوزارية وجلسات المجالس النيابية الخاصة بالوزير، إلى جانب إعداد الدراسات الاستراتيجية واقتراح السياسات المتعلقة بعمل الوزارة وتحقيق أهدافها.

شغلت يمنى البحار منصب مساعد الوزير للشئون الفنية منذ عام 2020، عقب دمج وزارتي السياحة والآثار، وقد تولت بصفتها مساعد الوزير للشئون الفنية مهام عديدة منها الإشراف العام على المكتب الفني للوزير، والتنسيق مع الهيئات التابعة للوزارة والإدارات المختلفة بها بشأن الأعمال الفنية التي تقع في نطاق اختصاصات تلك الجهات، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة والآثار، والإشراف العام على ملف إدارة الأزمات بالوزارة وبعض الأزمات العامة بالتنسيق مع الجهات الخارجية المعنية، كما كانت مسئولة عن إعداد خطة الوزارة في برنامج الحكومة فيما يتعلق بقطاع السياحة، وتقارير المتابعة الدورية الخاصة بالخطة.

وشاركت في إعداد استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة (رؤية 2030) ومتابعة تنفيذها، وشاركت أيضاً في إعداد بعض مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية لها في إطار خطة الإصلاح التشريعي التي تبنتها الوزارة، وكانت المسئولة عن الجوانب الفنية في عدد من مشروعات التحول الرقمي التي نفذتها الوزارة. وشاركت في عملية الإعداد لبعض الفعاليات الكبرى التي نظمتها الوزارة مثل فعالية موكب نقل المومياوات الملكية وفعالية الأقصر.. طريق الكباش.

كما كانت تشغل وظيفة معاون الوزير لمدة 6 سنوات، كانت مسئولة خلالها عن عدد من الملفات الفنية المختلفة بتكليف من السادة وزراء السياحة الذين عملت تحت قيادتهم، كما تولت وظيفة المُشرف على المكتب الفني للوزير خلال الفترة من 2018 إلى 2020، إلى جانب عملها كمعاون وزير.

حصلت يمنى البحار على ماجستير إدارة الأعمال من ESLSCA Business School في عام 2017، وعلى دبلوم في الترجمة من كلية الألسن بجامعة عين شمس في عام 2002 وقد تخرجت في كلية الألسن بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وتم تعيينها في وزارة السياحة في عام 2000 في إطار توجه الدولة نحو تعيين أوائل الخريجين من الجامعات المصرية في وظائف حكومية.

- مهام مساعد الوزير للاتصال المؤسسي

يتولى المهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي مباشرة العديد من المهام من بينها تحقيق التواصل الفعال بين الهيئات التابعة للوزارة والقطاعات المختلفة بها لضمان أعلى مستوى من كفاءة الأداء بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، بالإضافة إلى العمل على تحقيق التواصل المؤسسي الفعال بين الوزارة والجهات الخارجية، وكذلك المساعدة على تحقيق بعض الأهداف والاختصاصات الأصيلة للوزارة ومن بينها تعميق ورفع السياحي والأثري لدى المواطنين. وسوف يتولى في هذا الإطار الإشراف على الإدارات العامة لكل من المكتب الفني للوزير، والمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي، والقيام بوظيفة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، والتنسيق بين كافة هيئات وفرق عمل الوزارة في ملف التوعية السياحية وتنشيط وتنمية السياحة الداخلية، ووضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية وتعميق وعي المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين، وكذلك تعريفهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الانتماء والولاء لديهم، والإِشراف على تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالوعي السياحي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والإشراف على إنتاج المحتويات اللازمة لتنشيط السياحة الداخلية.

كان المهندس أحمد يوسف قد تم تعيينه في الوزارة في عام 2018 في وظيفة مساعد الوزير لشئون التنشيط السياحي، وكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى جانب عمله مساعد للوزير لمدة ثلاث سنوات ونصف. وتم تكليفه في عام 2021 كمساعد للوزير بملف الوعي والسياحة الداخلية، وتم تكليفه أيضا بمهام الوكيل الدائم للوزارة إلى جانب عمله كمساعد للوزير. وقد شارك في الكثير من الأعمال الترويجية المختلفة ما بين تنظيم أحداث داخلية وخارجية، وإطلاق حملات مشتركة مختلفة، وإعلانات مهنية، ومعارض. كما أنه يتمتع بمهارات وخبرات تسويقية وإدارية ومالية حيث عمل أكثر من 16 عاماً في قطاع التسويق وتطوير الأعمال بشركات القطاع الخاص للعلامات التجارية العالمية، والشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، كما قام بقيادة وإدارة فرق العمل والمشروعات وتخطيط وإدارة العلامات والحملات التجارية، وعمل على وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة وتخطيط وإدارة الحملات التسويقية والترويجية، وكذلك تطوير وإدارة وتحديث المنتجات. وهو حاصل على ماجستير في إدارة الاعمال، بالإضافة الى العديد من شهادات التدريب الإدارية والتسويقية، واستراتيجيات الإدارة والتسويق ومهارات تطوير القدرات المختلفة.

جدير بالذكر أن إيهاب سالم يشغل منصب مساعد الوزير للشؤون المالية والاستثمار منذ 2022، بجانب منصب المُشرف العام على صندوق دعم السياحة والآثار، وقبلها شغل وظيفة مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والإدارية منذ عام 2021.

وحصل إيهاب سالم على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الدورات في عدة مجالات من بينها الشئون المالية والإدارية، وإعداد القادة، وإدارة الأزمات، والضرائب على الدخل.

كما شغل الدكتور خالد شريف وظيفة مساعد الوزير للتحول الرقمي منذ عام 2021، كما شغل منصب مساعد وزير الاتصالات لشئون الاتصالات خلال فترة وزير الاتصالات الأسبق المهندس خالد نجم في عام 2015.

وحصل الدكتور خالد شريف على درجة الدكتوراه في مايو 1994 في هندسة الإلكترونيات من جامعة ليل بفرنسا، ودرجة الماجستير في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة في سبتمبر 1990، ودرجة بكالوريوس الإلكترونيات والاتصالات من جامعة القاهرة في يوليو 1986.