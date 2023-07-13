التموين تعلن موعد بدء الأوكازيون الصيفي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" 2023، اعتبارا من ٧ أغسطس المقبل، لمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين.
كما نص القرار ضرورة حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين الواقع فيها محالهم التجارية والإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير أن الأوكازيون يساهم في تنشيط التجارة الداخلية مؤكدا أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الملابس بل محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضا.
على جانب آخر تكثف الأجهزة الرقابية الحملات على الأسواق خلال فترة الأوكازيون الصيفى للتاكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق والتصدى للمخالفات.