شكرا لقرائتكم خبر عن جولد مان ساكس تتوقع احتلال الاقتصاد المصرى للمركز السابع عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية العالمية أن يحتل الاقتصاد المصرى المركز السابع عالميا عام 2075، كثاني اقتصاد أفريقي بعد نيجيريا التى من المتوقع أن تحتل المركز الخامس، وذلك في أحدث تقرير للمؤسسة المالية .

كشف التقرير أن الناتج المحلى الاجمالي لمصر سيصل لنحو 10.4 تريليون دولار ..

وتأتي 30 دولة من الكبار بحسب جولد مان ساكس، فإن ترتيبها كما يلى:

1- الصين بناتج محلي 57 تريليون دولار.

2- الهند بناتج محلى 52.5 تريليون دولار .

3- الولايات المتحدة الأمريكية ب 51.5 تريليون دولار .

4- اندونسيا ب 13.7 تريليون دولار .

5- نيجيريا ب 13.1 تريليون دولار.

6- باكستان ب 12.3 تريليون دولار .

7- مصر بناتج محلى 10.4 تريليون دولار .

8- البرازيل ب 8.7 تريليون دولار .

9- المانيا ب8.1 تريليون دولار .

10- المكسيك ب 7.6 تريليون دولار .

وللتعرف على القائمة الكاملة .

World's biggest economies in 2075, projected by Goldman Sachs: