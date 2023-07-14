شكرا لقرائتكم خبر عن الغرفة الأمريكية تناقش تمكين الابتكارات الرقمية الناشئة لتسهيل التحول الرقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب التكنولوجيا دورا مهما لتلبية احتياجات القوى العاملة الحديثة ، مما يتطلب الاهتمام بالتحول الرقمى وهو ما تناقشه غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن يوم 19 يوليو الجارى من خلال اجتماع منتصف العام لشبكة T3 للابتكار، حيث سنناقش كيفية

تمكين الابتكارات الرقمية والتقنيات الناشئة مثل سجلات التعلم والتوظيف (LERs) والذكاء الاصطناعي (AI) النظام البيئي لتسهيل هذا التحول الرقمي.

وأشارت الغرفة على موقعها الرسمى إلى أنه في 19 يوليو ، سيجمع هذا الحدث الرئيسي العديد من الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يعملون على خلق قوة عاملة جاهزة للمستقبل، موجهة الدعوة للانضمام إلى الحدث في فترة ما بعد الظهر يوم 18 يوليو لمشاهدة عروض توضيحية لمشروع "خبرتك أنت".

أضافت الغرفة ان الحدث سيشهد مشاركة رواد المبتكرين حول المشاريع الحالية والمبادرات الجديدة والمثيرة التي تعمل جميعها في انسجام تام لتسهيل التحول الرقمي لسوق المواهب، لافتة أن إحدى الجلسات ستضم المبتكرين الرائدين في مجال الذكاء الاصطناعي، لإظهار قوة أدواتهم لإنشاء سجلات رقمية ذات مغزى في شكل LERs التي ستسمح باعتماد وتوسيع نطاق أكبر.

وحول شبكة T3 ، ذكرت الغرفة انها مكونة من أرباب العمل وجمعيات الأعمال والمعلمين وبائعي التكنولوجيا والوكالات الحكومية وغيرهم ، تسهل التحول الرقمي لسوق المواهب من خلال الانخراط في المشاريع التي تجعل كل التعلم مهمًا، وتمكن الكفاءات والمهارات التي يمكن استخدامها مثل العملة في سوق العمل، وتمكين المتعلمين والعاملين بالبيانات التي يمكنهم استخدامها لتطوير حياتهم المهنية ورحلاتهم التعليمية.