شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": 102.8 مليون حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول بنهاية مارس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن ارتفاع حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول في السوق المصري إلى 102.77 مليون اشتراك بنهاية مارس 2023 مقارنة بنحو 100.52 مليون اشتراك بنهاية فبراير 2022 و94.15 مليون اشتراك في مارس 2022.

ونجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.7% فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1% فى العام المالى 2020/2021؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة المختلفة على مدار أربع سنوات متتالية، بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر 5% فى العام المالى 2021/2022.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2021/2022 ناتج محلى يقدر بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه فى العام المالى الذى يسبقه، ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار فى 2021/2022 مقارنة بـ 4.5 مليار دولار فى 2020/2021.