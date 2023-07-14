شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: توفير خدمات تموين السيارات بالغاز فى العلمين والساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أول محطة تموين للسيارات بالغاز الطبيعي في محافظة مرسي مطروح بمدينة العلمين في تقديم خدماتها بعد الانتهاء من تشغيل المحطة التي تقع على طريق الإسكندرية - مطروح، بمدينة العلمين.

ويتوفر حاليا خدمات التموين بالغاز الطبيعي في منطقة الساحل الشمالي، من خلال محطة التموين المتنقلة بالغاز الطبيعي في طريق الإسكندرية مطروح بجوار قرية هايدى.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية الجارية لتحقيق الانتشار والاتاحة لخدمات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية مما يعزز من الإقبال على استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، بجانب تقديم حلول اقتصادية وغير مكلفة لتوفير الوقود لمستخدمي السيارات في ظل أن سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات (يعادل لتر) اقل من سعر البنزين 92 اوكتين بنسبة تقدر بنحو 56%، علاوة على كونه وقود بديل نظيف تتوسع مصر ودول العالم في استخدامه في مرحلة الانتقال الطاقي.



محطة التموين بالغاز

وتشهد خدمات تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى تطورات كبيرة على مدار العامين ونصف الأخيرين من خلال خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز، والتي نجحت في مضاعفة أعداد المحطات بأكثر من أربع اضعاف عددها في السابق قبل تلك الخطة، وجار الاستمرار في إضافة محطات جديدة للوصول إلى ألف محطة تموين للسيارات بالغاز في جميع محافظات الجمهورية.



خدمات التموين بالغاز

كما يقدم أكثر من 130 مركز تحويل خدماته على مستوى الجمهورية لتحويل السيارات للغاز الطبيعى، حيث يمكن تحويل السيارة في فترة زمنية من ساعتين إلى أربع ساعات حسب نوعها، ويمكن الاستفادة من التسهيلات في سداد تكلفة التحويل بالتقسيط، بخلاف أن الوفر النقظي الذي يتحقق لحائزي السيارات من الفرق بين سعر الغاز و سعر البنزين والسولار عند التموين يعوض التكلفة التي تم سدادها تدريجيًا وفي فترة قصيرة حسب معدل استخدام السيارة.