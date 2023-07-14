- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: توفير خدمات تموين السيارات بالغاز فى العلمين والساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر
ويتوفر حاليا خدمات التموين بالغاز الطبيعي في منطقة الساحل الشمالي، من خلال محطة التموين المتنقلة بالغاز الطبيعي في طريق الإسكندرية مطروح بجوار قرية هايدى.
محطة التموين بالغاز
وتشهد خدمات تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى تطورات كبيرة على مدار العامين ونصف الأخيرين من خلال خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز، والتي نجحت في مضاعفة أعداد المحطات بأكثر من أربع اضعاف عددها في السابق قبل تلك الخطة، وجار الاستمرار في إضافة محطات جديدة للوصول إلى ألف محطة تموين للسيارات بالغاز في جميع محافظات الجمهورية.
خدمات التموين بالغاز
كما يقدم أكثر من 130 مركز تحويل خدماته على مستوى الجمهورية لتحويل السيارات للغاز الطبيعى، حيث يمكن تحويل السيارة في فترة زمنية من ساعتين إلى أربع ساعات حسب نوعها، ويمكن الاستفادة من التسهيلات في سداد تكلفة التحويل بالتقسيط، بخلاف أن الوفر النقظي الذي يتحقق لحائزي السيارات من الفرق بين سعر الغاز و سعر البنزين والسولار عند التموين يعوض التكلفة التي تم سدادها تدريجيًا وفي فترة قصيرة حسب معدل استخدام السيارة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز