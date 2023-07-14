شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليار جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وبلغ حجم أرصدة التمويلات متناهية الصغر 74.8 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ 63.1 مليار جنيه نهاية مارس 2022، كما نمت قاعدة المستفيدين بواقع 7.4% خلال عام لتحقق 4.7 مليون مستفيد بنهاية مارس 2023، مقابل 4.3 مليون عميل خلال فترة المقارنة.

وقدمت الجمعيات الأهلية العاملة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر من أعضاء الاتحاد خدمة 2.1 مليون عميل بأرصدة تمويلية تجاوزت 15.7 مليار جنيه، بينما قدمت شركات التمويل متناهي الصغر تمويلات بقيمة 25.2 مليار جنيه لخدمة 1.8 مليون عميل وضخ الجهاز المصرفي تمويلات مباشرة- حتى 200 ألف جنيه- بنحو 33.8 مليار جنيه لعدد 808 ألف عميل بنهاية مارس 2023.

وبلغ عدد عملاء منتج التمويل الأصغر (نانو) ما يزيد عن 8 ألف مستفيد بأرصدة وصلت إلى 10.13 مليون جنيه، كما حققت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالشركات والجمعيات المرخص لها مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 2.5 مليار جنيه لخدمة أكثر من 2.84 ألف عميل في نهاية مارس 2023.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.