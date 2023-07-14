شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق عمل لوضع خطة ترويجية لشرم الشيخ لجذب مزيد من السائحين والان مع تفاصيل الخبر
وحضر اللقاء غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة.
وتم خلال اللقاء مناقشة والاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من المختصين بكل من الوزارة والمحافظة يتولى وضع خطة ترويجية مشتركة لمدينة شرم الشيخ من خلال تنفيذ أجندة فعاليات وأحداث متنوعة دولية ومحلية بها تضم أحداث سياحية وثقافية وفنية ورياضية وغيرها لتسليط الضوء بشكل أكبر على المقومات والمنتجات السياحية بها والتي تجذب جميع السائحين حول العالم وتلبي كافة الأذواق والاهتمامات السياحية، إلى جانب تحديد الأماكن الجاذبة لإقامة مثل هذه الفعاليات بالمدينة وتحديد نوعية العروض التي سيتم تقديمها، وذلك بما يتماشى مع تفضيلات السائحين من الأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للحركة.
ومن جانبه، أعرب أحمد عيسى عن استعداد الوزارة الكامل بتسخير كافة إمكاناتها للتعاون لتعزيز الترويج لمدينة شرم الشيح بصورة أكبر، مشيراً إلى أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات المختلفة حيث تعتبر عنصر جذب هام للمقصد السياحي المصري ويساهم في تعزيز البعد الترفيهي في التجربة السياحية في مصر وإثراء البرامج السياحية للسائحين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تقوم حالياً على تنفيذ خطة عمل مشتركة للترويج لمنتج السياحة الثقافية ذات البعد الترفيهي بإقامة العديد من الفعاليات والأحداث في المواقع السياحية والأثرية المختلفة على مستوى الجمهورية.
وأشار المحافظ إلى لقائه أمس مع رئيس مجلس الوزراء والذي تم خلاله الإشارة للتنسيق والتعاون القائم مع الوزارة لإطلاق مبادرة للتسويق لمدينة شرم الشيخ والترويج لها لزيادة حجم التدفق السياحي إليها.
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