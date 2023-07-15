شكرا لقرائتكم خبر عن "المرافق" تتصدر قطاعات البورصة خلال أسبوع بقيمة تداولات 3.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع المرافق، ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 417.5 مليون ورقة، بقيمة 3.7 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ثاني القطاعات التي شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 646.9 مليون ورقة، بقيمة 1.8 مليار جنيه.

فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 42.5 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، يليه قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول 74.1 مليون ورقة بقيمة 1.3 مليار جنيه، ثم قطاع العقارات بحجم تداول بلغ 417.6 مليون ورقة بقيمة 751.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس حل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 340.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 463.8 مليون جنيه، ثم قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول بلغ 159.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 429.4 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 275.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 374.3 مليون جنيه، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم تداول 453.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 339.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 59.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 316.8 مليون جنيه.

وحل قطاعا مواد البناء، والورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 18.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 31.1 مليون جنيه، والثاني بحجم تداول 7.4 مليون ورقة بقيمة 9 ملايين جنيه.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.