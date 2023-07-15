شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة خلال أسبوع.. البنك التجارى فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 23.6 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.1 مليار جنيه، يليه سهم "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 118.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 472.9 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 20.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 396.2 مليون جنيه، ثم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول 7.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 363.1 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 7.3 مليون ورقة، وقيمة تداول 292.9 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 42.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 231.3 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 12.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 229 مليون جنيه، ثم "ابن سينا فارما"، بحجم تداول 101.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 223.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الإسكندرية للزيوت المعدنية"، بحجم تداول 24.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 205.5 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك" بحجم تداول بلغ 7.5 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 170.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.40% ليغلق عند مستوى 17342.29 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 3428.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 5084.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 21074.42 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 5465.15 نقطة.