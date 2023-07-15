شكرا لقرائتكم خبر عن 7.5 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة فى مصر 7.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل عام 2023 مقابل 6.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022 بنسبة نمو 23.3%، وبلغت استثمارات صناديق التأمين خلال شهر أبريل وحده 1.937 مليار جنيه مقابل 1.623 مليار جنيه بنسبة نمو 19.3%، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2023 حوالي 23 مليار جنيه مقابل 17.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 29.8%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 10.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أبريل من عام 2023 مقابل 8.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة نمو 24.2%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.