شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 15-7-2023 بالبنوك العاملة فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم السبت 15-7-2023 بالبنوك العاملة فى مصر أمام الجنيه المصرى، وثبت سعر كل من الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، والريال السعودى أمام الجنيه عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدينار الكويتى مسجلًا 99.64 جنيه للشراء، و100.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 39.92 جنيه للشراء، 40.44 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم، والتي جاءت كالتالي:







سعر اليورو الأوروبي اليومثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري، عند 34.22 جنيه للشراء، 34.53 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر الجنيه الإسترليني اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري عند 39.92 جنيه للشراء، 40.44 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر الريال السعودي اليومثبت سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.





سعر الدينار الكويتي اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري، 99.64 جنيها للشراء، و100.73 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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