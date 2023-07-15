الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 15-7-2023 في مصر

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 15-7-2023، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 34.22 جنيه للشراء، و34.53 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 34.33 جنيه للشراء، و34.61 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 34.43 جنيه للشراء، و34.58 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

 

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

 

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى34.43 جنيه للشراء.

 

34.58 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى34.22 جنيه للشراء.

 

34.53 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك مصر34.22 جنيه للشراء.

 

34.47 جنيه للبيع.

 

 

381e063358.jpg سعر اليورو فى بنك الإسكندرية34.33 جنيه للشراء.

 

34.61 جنيه للبيع.

 


سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

 

34.33 جنيه للشراء.

 

34.63 جنيه للبيع.

  


سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى33.57 جنيه للشراء.

 

33.96 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى بنك البركة34.33 جنيه للشراء.

  

34.58 جنيه للبيع.


سعر اليورو فى بنك قناة السويس34.33 جنيه للشراء.

  

34.61 جنيه للبيع.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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