شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية المصدرين تطلق بعثة تجارية مصرية لتنزانيا بمشاركة عدد من الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك، انطلاق البعثة التجارية المصرية لقطاع الفندقة الي جزيرة زنجبار بدولة تنزانيا غدا الأحد، وقالت جمعية المصدرين المصريين، في بيان لها، أن البعثة سوف تنطلق فجر الأحد 16 يوليو 2023 وتستمر أعمالها في دولة تنزانيا حتى يوم 20 يوليو الجاري.

ولفتت إلي أن البعثة المصرية في قطاع الفندقة تضم العديد من الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمفروشات والمنظفات والاثاث ومستلزمات الفنادق.

وأوضحت، أنه سيتم خلال الزيارة عقد العديد من اللقاءات الثنائية وعدداً من الزيارات الميدانية لبحث زيادة الصادرات المصرية الى سوق زنجبار والاسواق المجاورة.

جدير بالذكر أن البعثة المصرية لقطاع الفندقة لدولة تنزانيا تعد ثاني بعثة تجارية تنظمها جمعية المصدرين المصريين هذا العام حيث تم تنظيم أول بعثة لقطاع الفندقة والمشروعات لمدينتي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 18 لـ 23 مارس الماضي.