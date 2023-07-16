شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الانتهاء من مشروع تأهيل ترعة بحر قارون بطول 4 كم بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، العديد من المشروعات، حيث تم فى محافظة الفيوم تنفيذ حوالي 340 مشروعاً تنموياً، وعن قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب، فقد إنشاء 6 محطات معالجة و 17 مشروع لتوصيل خدمات الصرف الصحي، وإنشاء وتوسعة 3 محطات لمياه الشرب، وفي مجال تحسين الخدمات الصحية، إنشاء وتطوير 10 نقطة إسعاف و28 وحدة طب أسرة، فضلاً عن إنشاء وإحلال وتوسعة وصيانة 39 مدرسة لتطوير الخدمات التعليمية، وكذا إنشاء 8 مجمعات خدمات حكومية، و8 مجمعات خدمات زراعية، و5 مشروعات لرصف وتطوير الطرق الرئيسية، و17 مشروعا للطرق الداخلية. حسب ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها.

وعن قرية قارون وبعض توابعها، فقد تم الانتهاء من نسبة انجاز لمشروع محطة رفع قرية قوتة، 45% للأعمال المدنية، ومحطة رفع قرية علي باشا الروبي، بنسبة إنجاز 85% للأعمال المدنية، وتطوير وحدة طب أسرة علي باشا الروبي بنسبة إنجاز 100%، ومشروع تأهيل ترعة بحر قارون بطول 4 كم بنسبة إنجاز 100%، ومجمع خدمات المواطنين (المركز التكنولوجي)، بقرية قوتة بنسبة إنجاز 100%، ومركز الأمومة والطفل، بنسبة إنجاز 55%.

وبلغ نسبة انجاز مشروع إنشاء وحدة إسعاف قرية قوتة بنسبة 100%، وتطوير مركز طب الأسرة بنسبة إنجاز 80%، ومشروع توصيل شبكات الانترنت فائق السرعة، بنسبة إنجاز 90%، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي التي تخدم القرية والقرى المجاورة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، ووحدة طب أسرة قارون بنسبة إنجاز 100%، ومركز شباب قرية منشأة قارون بنسبة إنجاز 100%، ومكتب بريد قارون بنسبة إنجاز 100%، ومشروع إنشاء مركز طب أسرة متكامل بنسبة إنجاز 60%، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية الخلطة بنسبة إنجاز 100%.