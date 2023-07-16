شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: الانتهاء من مشروع تأهيل ترعة بحر قارون بطول 4 كم بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر
وعن قرية قارون وبعض توابعها، فقد تم الانتهاء من نسبة انجاز لمشروع محطة رفع قرية قوتة، 45% للأعمال المدنية، ومحطة رفع قرية علي باشا الروبي، بنسبة إنجاز 85% للأعمال المدنية، وتطوير وحدة طب أسرة علي باشا الروبي بنسبة إنجاز 100%، ومشروع تأهيل ترعة بحر قارون بطول 4 كم بنسبة إنجاز 100%، ومجمع خدمات المواطنين (المركز التكنولوجي)، بقرية قوتة بنسبة إنجاز 100%، ومركز الأمومة والطفل، بنسبة إنجاز 55%.
وبلغ نسبة انجاز مشروع إنشاء وحدة إسعاف قرية قوتة بنسبة 100%، وتطوير مركز طب الأسرة بنسبة إنجاز 80%، ومشروع توصيل شبكات الانترنت فائق السرعة، بنسبة إنجاز 90%، وتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي التي تخدم القرية والقرى المجاورة، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، ووحدة طب أسرة قارون بنسبة إنجاز 100%، ومركز شباب قرية منشأة قارون بنسبة إنجاز 100%، ومكتب بريد قارون بنسبة إنجاز 100%، ومشروع إنشاء مركز طب أسرة متكامل بنسبة إنجاز 60%، ومجمع الخدمات الزراعية بقرية الخلطة بنسبة إنجاز 100%.
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