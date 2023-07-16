شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة مطروح في صدارة المحافظات الأكثر استصلاحا للأراضى الزراعية لعام 21/22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي لعام 2021/ 2022، تصدر محافظة مطروح ترتيب المحافظات التي شهدت استصلاح أراضي ضمن مشروع المليون ونصف فدان خلال تلك الفترة، حيث بلغت المساحة المستصلحة بها نحو 198.1 ألف فدان بنسبة 36.9%، من إجمالي 537.1 ألف فدان مساحة مستصلحة ضمن المشروع.

وجاءت محافظة المنيا بالمركز الثاني بمساحة 175.6 ألف فدان بنسبة 32.7%، ثم محافظـة الوادي الجـديد بمساحة 17.6 ألف فدان بنسبة 3.3%، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 10.2%.

وقالت النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي مسـاحة الأراضي المستصلحة بلغت نحو 163.2 ألف فدان عام 2021/2022 مقابـل 87.1 ألف فـدان عام 2020/2021 بنسبة زيادة بلغت 87.3%، ويرجــع ذلك إلـى زيـادة مســاحة الأراضــي المستصلحة بشـركات القطـــاع الخاص هذا العام.

وبلغـت مساحة شركات القطاع الخاص 133 ألف فدان بنسبة 81.4٪ يليها مساحة الاراضي بالجمعيات التعاونية 25.4 ألف فدان بنسبة 15.5% ثم الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بمساحة 5 آلاف فدان بنسبة 3.1% من إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2021/2022.

وبلغـت المسـاحة المقام عليها مشروعات الثروة الحيوانية (إنتاج ألبان وتسميـن وتربية ماشية أغـنام) من الأراضي المستصلحة 154 فدان عام 2021/ 2022 مقابل 136 فدان عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 13.2 ٪.

وأوضحت النشرة، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان بلغت 136.5 ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 140 ألف فدان عام 2020/2021 بنسبة انخفاض بلغت 2.2% عن العام السابق.