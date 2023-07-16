شكرا لقرائتكم خبر عن تعطيل العمل بالبنوك من الخميس للأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023، حتي يوم الأحد 23 يوليو 2023، بمناسبة رأس السنة الهجرية 1445 هـــ وعيد ثورة 23 يوليو.

وأضاف البنك المركزى المصرى فى بيان أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين 24 يوليو 2023.