سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 16-7-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد الموافق 16-7-2023، وفقًا لشاشات التداول اللحظية في أول يوم عمل للبنوك بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية.

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وحقق سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

وعرض ميد بنك، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 30.88 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وطرح بنك مصر، سعر الدولار أمام الجنيه المصري بـ 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك سايب إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وقدّر بنك أبو ظبي التجاري، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بـ 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أما سعر الدولار في بنك الإسكندرية، فبلغ مستوى صرف عند: 30.85 جنيه لللشراء، و 30.95 للبيع.

وفي بنك كريدي أجريكول مصر، حقق سعر الدولار مستوى صرف عند: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 30.90 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان، 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.