شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نصائح للتعامل مع السيارة عند ارتفاع حرارة المحرك فى الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض بعض قائدي المركبات خاصة في فصل الصيف لإرتفاع درجة حرارة محرك السيارة ويظهر ذلك من خلال تغيير مفاجئ في أداء السيارة أو ظهور دخان أو نشوب حريق، وهذا لا يمنع حدوثه في الشتاء أيضا.

ويكون السبب الأكثر شيوعا لهذه الظاهرة، هو حدوث تسريب في نظام تبريد المحرك، بالإضافة إلي تلف بعض الأجزاء الثانوية بالمحرك مثل تلف الترموستات، أو عيب في المشعاع الحرارى، أو انسداد في مجرى مياه المبرد .

لذا يقدم ”الخليج 365” 7 نصائح للتعامل مع السيارة في حالة ارتفاع درجة حرارة المحرك:

1- يجب الانتظار 30 دقيقة على الأقل قبل أن تقوم بفتح غطاء المبادل الحرارى حتى تخفف من ضغط الحرارة على المحرك.

2- يجب التوقف بالسيارة في أسرع وقت ممكن ورفع غطاء المحرك.

3- يجب بالاتصال بالصيانة أو بفني خبير يمكن له أن يقدم لك المساعدة على الطريق.

4- لا تتحرك بالسيارة إذا كنت تجهل مقدار الضرر.

5- تفقد وجود أي تسريبات أسفل المحرك واستمر في ملاحظات عداد حرارة المحرك بالسيارة بعد التحرك.

6- إذا كان هناك مشكلة بسيطة فمن الممكن فتح القربة وتزويد السيارة بالمياه المخصصة لها سواء زرقاء أو خضراء .

7- إذا وجدت حريق يجب استخدام طفاية الحريق بشكل فوري وسريع منعا لتزايد الحريق وخسارة السيارة بالكامل وبعدها استدعاء الصيانة لعمل اللازم .