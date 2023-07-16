شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات بداية جلسات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تتجاوز 400 مليون جنيه خلال ساعتين..

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 17414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 3174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 21157 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 7292 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليصل

إلى مستوى 5119 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 5379 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: طاقة عربية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمشروعات الصناعية والهندسية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري.

في السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 100 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 130.7 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 16.3 ألف سهم.

أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شراء المساهم جينا يحيي عبد الخالق عمر تحيمر عدد 12.1 ألف سهم بسعر 14 جنيه بقيمة إجمالية 168.8 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهمة من 3.7079% إلى 3.9489%.

في سياق آخر، أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن افتتاح مصانع جديدة وتطوير وإنجاز التوسعات لبعض خطوط الإنتاج بتكلفة استثمارية قدرها 1.4 مليار جنيه بما يعادل (46 مليون دولار) بشركة سبريا مصر-إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للشركة القابضة مما سيكون له أثر إيجابي على نتائج الشكة القابضة المجمعة، وحققت شركة سبريا مصر صافي ربح 34 مليون دولار بمعدل نمو قدره 97%.

في سياق منفصل، أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، موافقة الجمعية العامة غير العادية على إرجاء الموافقة على اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم لمزيد من الدراسة مع العمل على تكثيف المفاوضات مع شركة "تكنيمونت" للوصول إلى سعر أفضل، وإعادة العرض على الجمعية العامة.

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن تحقيق الشركة صافي أرباح بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 73 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض سنوي قدره 84%، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل بعد ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، بالإضافة إلى زيادة الضرائب.