شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تعاونيات البناء: بدء حجز وحدات مشروع لؤلؤة بدر غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء وليد البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنه سيتم بدء الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة بدر، غداً الاثنين ويستمر حتى 26 يوليو الجاري، على أن تعقد القرعة العلنية للتخصيص في 6 سبتمبر المقبل، بمقر نادي العلميين بجوار المقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.

وأوضح اللواء وليد البارودي، أنه سيتم الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة أكتوبر في الفترة من 31 يوليو الجاري وحتى 10 أغسطس المقبل، وتعقد القرعة العلنية للتخصيص في 11 سبتمبر المقبل، بمقر نادي العلميين بجوار المقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إلى أنه سيتم الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة العاشر من رمضان في الفترة من 14 إلى 24 أغسطس المقبل، وتعقد القرعة العلنية للتخصيص في 14 سبتمبر المقبل، بمقر نادي العلميين بجوار المقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.

ولفت اللواء مهندس وليد البارودي، إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء المستبعدين من كل المشروعات المطروحة في 29 أغسطس المقبل .

تجدر الإشارة إلى أن الحجز وتقديم الطلبات لمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة كان خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو الجاري، على أن تعقد القرعة العلنية للتخصيص في 3 سبتمبر المقبل، بمقر نادي العلميين بجوار المقر الرئيسي للهيئة بمدينة نصر.

وكانت الهيئة قد قامت بطرح 361 وحدة سكنية في مشروعات الهيئة (لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة بدر – لؤلؤة العاشر من رمضان)، بمساحات تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج، بتسهيلات في السداد تبدأ من 5 سنوات وتصل لـ10 سنوات، مع تطبيق خصم 20 % للعملاء الذين سددوا قيمة الوحدة كاملة (نظام الكاش) مع اختيار وحدته السكنية دون الدخول في القرعة.