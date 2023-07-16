شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية 1.8% لخام برنت و2.1% للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو1.8%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركى بنحو 2.1%.

وسجلت أسعار النفط 79.87 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار اكثر من دولار الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن القوات الأمريكية تواصل "سرقة" النفط السورى، حيث قامت اليوم بإخراج عشرات الصهاريج المحملة بمئات الأطنان من النفط المسروق.

ووفقا لـ"سانا"، أخرجت القوات الأمريكية اليوم السبت 35 صهريجا محملاً بالنفط السوري إلى إقليم شمال العراق عبر معبر الوليد غير القانوني، أقصى الريف الشرقي للحسكة.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر من منطقة اليعربية أن قافلة أمريكية مكونة من 120 آلية تضم 65 ناقلة بعضها يحمل معدات عسكري معطوبة مغطاة، و20 شاحنة تبريد، و35 صهريجا محملا بالنفط السوري المسروق، نوجهت عبر معبر الوليد غير القانوني نحو شمال العراق".

وأشارت المصادر المحلية، إلى "أن 4 سيارات بيك آب تابعة لميليشيا "قسد" كانت ترافق القافلة لتأمين الحماية لها".