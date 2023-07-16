منتصف التعاملات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

عادت أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات إلى الارتفاع، حيث زاد الجرام 10 جنيهات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لتصريحات نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لموقع "مصراوي".

ومع بداية التعاملات، هبط سعر جرام الذهب 15 جنيها، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1457 جنيها للجرام.

وزاد الذهب عيار 18 إلى 1873 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 2185 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 2497 جنيها للجرام.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 17480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1955 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في نهاية تعاملات الجمعة الماضية بتراجع 5.3 دولار، وبنسبة 0.27% مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.