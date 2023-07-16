شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار المؤشر الرئيسي للبورصة عند مستوى 17343نقطة بجلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ استقر المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.171 تريليون جنيه.

واستقر مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 17343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21085 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 5082 نقطة.