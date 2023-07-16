بدءا من الغد.. زيادة أسعار هذه الأنواع من السجائر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة "فيليب موريس مصر" عن رفع أسعار منتجاتها من السجائر بقيمة تتراوح بين 3 و5 جنيهات على حسب نوع العلبة لأصناف مارلبورو وميريت وإل آند إم وذلك بداية من غدٍ الاثنين، وفقا لتصريحات إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، لموقع "مصراوي".

وفيما يلي قائمة بالأسعار الجديدة لهذه الأنواع من السجائر للمستهلك كالتالي:

• سعر عبوة ميريت بأنواعها: 64 جنيها مقابل 59 جنيها للعبوة.

• سعر عبوة مارلبورو "أحمر وجولد": 59 جنيها مقابل 54 جنيها للعبوة.

• سعر عبوة مارلبورو كرافتد بأنواعها: 49 جنيها مقابل 44 جنيها للعبوة.

• سعر عبوة إل أند إم بأنواعها: 42 جنيها مقابل 39 جنيها للعبوة.

وفي أبريل الماضي، رفعت شركة فيليب موريس مصر زيادة أسعارها منتجاتها، وأعلنت عن قائمة الأسعار الجديدة لمنتجاتها للتبغ المٌسخن "HEETS" والسجائر التقليدية من العلامات التجارية "Merit” و "Marlboro" و "L&M" بكافة أنواعها.