شركة «فيليب موريس» تتراجع عن تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار السجائر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن شركة "فيليب موريس مصر" قررت وقف تطبيق الزيادة الجديدة التي كان تم الإعلان عنها منذ ساعات بأسعار عدد من منتجاتها بدءا من غدٍ الاثنين.

وقال إمبابي، في تصريحات لموقع "مصراوي"، إن تراجع الشركة عن إقرار الزيادة الجديدة جاء لانتظار إقرار التعديل على ضريبة القيمة المضافة المطبقة على كل شريحة لأسعار منتجاتها من السجائر.

وفي وقت سابق، كان إمبابي قد أعلن أن شركة "فيليب موريس مصر" قررت زيادة عدد من منتجاتها بين 3 و5 جنيهات للعبوة الواحدة، على حسب نوع العلبة لأصناف مارلبورو وميريت وإل آند إم وذلك بداية من غدٍ الاثنين.

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كانت الأسعار الجديدة لهذه الأنواع من السجائر للمستهلك ستصبح بعد الزيادة- التي تم إلغاؤها- لعبوة ميريت بأنواعها 64 جنيها، وعبوة مارلبورو "أحمر وجولد" 59 جنيها، وعبوة مارلبورو كرافتد بأنواعها 49 جنيها، وعبوة إل أند إم بأنواعها 42 جنيها، بحسب منشور الشركة، الذي أرسله إمبابي لعدد من الصحفيين.