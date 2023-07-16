شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط للقيد بسجل التعهيد فى مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، يسمى (سجل التعهيد)، ويجب أن يتضمن السجل البيانات والمعلومات الرئيسية لمقدمي خدمات التعهيد، ويتعين للقيد بالسجل توافر الشروط الآتية:

1- أن تكون شركة مساهمة مصرية، أو أي شكل من الأشكال الأخرى على أن تتعهد بتحويل شكلها القانوني إلى شركة مساهمة بحد أقصى 12 شهرًا من تاريخ قيدها بالسجل.

2- ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى الذي تحدده الهيئة.

3- أن تتوافر لديها خبرات مناسبة حسب المجال على النحو الذي تقرره الهيئة.

4- أن يتوافر بالشركة قواعد الحوكمة اللازمة وتطبيقاتها والتي تكفل إحكام بيئة الرقابة الداخلية بالشركة.

5- أن يتوافر لديها الإمكانات التكنولوجية اللازمة لضمان أمن بيانات عملاء العاهد، وحماية خصوص وسرية البيانات المتعلقة بالخدمة، والإجراءات التصحيحية اللازمة عند ظهور أي خلل في مستوى الأداء وتسجيل الأحداث المرتبطة.

6- التعهد بإبرام وثيقة تأمين ضد المخاطر التكنولوجية والمسئولية المهنية.

7- سداد مقابل خدمة القيد في السجل وقدره 25 ألف جنيه عن كل مجال.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة وتعديل القيمة الأسمية خلال شهر أبريل الماضي، وبلغت 134 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 15.5 مليار جنيه، مقارنة بـ213 موافقة خلال شهر أبريل من عام 2022 بقيمة مصدرة قدرها 12.5 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 37.1%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 24.3%.

ووزعت الموافقات بين 128 موافقة لإصدارات أسهم (تأسيس+زيادة رأس المال) شركات بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2023 مقابل 208 موافقة بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2022 بنسبة انخفاض 38.5% في عدد الموافقات، 75.2% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم تعديل قيمة اسمية وتخفيض رأس المال 5 موافقات بقيمة 6.2 مليار جنيه خلال شهر أبريل عام 2023 مقارنة مع 5 موافقات بقيمة 7.6 مليار جنيه خلال شهر أبريل لعام 2022 وانخفاض بنسبة 18.5% بقيمة التأسيس.