شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة بجلسة الأحد على رأسها "التعبئة والتغليف" بنسبة 4.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.6%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.9%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.5%، وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.2%، وزاد قطاعي الرعاية الصحية والأدوية، ومواد البناء بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.5%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.6%، وانخفض قطاعي السياحة والترفيه، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، ونزل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، ثم قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ استقر المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.171 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.1 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.11%، والعرب على 5.76%، واستحوذت المؤسسات على 14.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 11.7 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 211.6 ألف جنيه، 21 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالي.

استقر مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 17343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21085 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 5082 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.09% ليغلق عند مستوى 5241 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1338 نقطة.