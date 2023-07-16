شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 16-7-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 16-7-2023.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: طاقة عربية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمشروعات الصناعية والهندسية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة النصر للأعمال المدنية.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ استقر المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.171 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.1 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.11%، والعرب على 5.76%، واستحوذت المؤسسات على 14.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 11.7 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 211.6 ألف جنيه، 21 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالي.

استقر مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 17343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21085 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 5082 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.09% ليغلق عند مستوى 5241 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1338 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 14.560 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.31%.

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 27 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 3.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.74%.

- كونتكت المالية القابضة بنسبة بسعر إغلاق 4 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.54%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 0.736 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.44%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جولدن تكس للأصواف بسعر إغلاق 11.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.01%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.863 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.06%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.443 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.94%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 8.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.59%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.553 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.09%.