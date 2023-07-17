أخبار البورصة اليوم الأحد 16-7-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 16-7-2023، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ استقر المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.171 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: طاقة عربية، والدولية للأسمدة والكيماويات، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمشروعات الصناعية والهندسية، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وآراب للتنمية والاستثمار العقاري، وشركة النصر للأعمال المدنية.

البورصة تربح 3 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ استقر المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.171 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 468.1 مليون ورقة مالية بقيمة مليار جنيه، عبر تنفيذ 58.1 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.11%، والعرب على 5.76%، واستحوذت المؤسسات على 14.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 85.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 11.7 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 211.6 ألف جنيه، 21 مليون جنيه، 6.6 مليون جنيه، على التوالي.

استقر مؤشر "إيجي إكس 30" عند مستوى 17343 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3162 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 21085 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7260 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 3422 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 5082 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 4.09% ليغلق عند مستوى 5241 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1338 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 69 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركة العبوات الطبية 100 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية عدد 130.7 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 16.3 ألف سهم.

أعلنت الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، شراء المساهم جينا يحيي عبد الخالق عمر تحيمر عدد 12.1 ألف سهم بسعر 14 جنيه بقيمة إجمالية 168.8 ألف جنيه، لترتفع نسبة المساهمة من 3.7079% إلى 3.9489%.

القابضة المصرية الكويتية

أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن افتتاح مصانع جديدة وتطوير وإنجاز التوسعات لبعض خطوط الإنتاج بتكلفة استثمارية قدرها 1.4 مليار جنيه بما يعادل (46 مليون دولار) بشركة سبريا مصر-إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل للشركة القابضة مما سيكون له أثر إيجابي على نتائج الشكة القابضة المجمعة، وحققت شركة سبريا مصر صافي ربح 34 مليون دولار بمعدل نمو قدره 97%.

كيما

أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، موافقة الجمعية العامة غير العادية على إرجاء الموافقة على اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم لمزيد من الدراسة مع العمل على تكثيف المفاوضات مع شركة "تكنيمونت" للوصول إلى سعر أفضل، وإعادة العرض على الجمعية العامة.

القلعة

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن تحقيق الشركة صافي أرباح بعد خصم حقوق الأقلية بقيمة 73 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2023، بانخفاض سنوي قدره 84%، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل بعد ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، بالإضافة إلى زيادة الضرائب.