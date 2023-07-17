شكرا لقرائتكم خبر عن تعظيم الاستفادة من الغاز.. مشروع ربط غاز ريفين على مجمع غازات الصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل صناعة البترول بما لديها من تاريخ عريق ورؤية تعمل دائماً على تحقيق أعلى عائد اقتصادى من الموارد الطبيعية، ويعد مجمع غازات الصحراء الغربية أحد الصروح البترولية الهامة التى تخدم احتياجات السوق المحلى ومجمعات البتروكيماويات من مشتقات الغاز الطبيعى، وأن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول التى بدأت عام 2016 وضعت تصوراً لتطوير وزيادة قدرات الكيانات الإنتاجية لتواكب معدلات النمو وزيادة احتياجات الأسواق، وفيمل يلى أهم المعلومات عن التشغيل الكامل للمرحلة الأولى من ربط غازات حقل ريفين، أحد حقول منطقة امتياز شمال الأسكندرية والذى تقوم شركة بى بى بتنميته، على مجمع الغازات بالصحراء الغربية، الذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) بالإسكندرية.

1-مشروع ربط خط غازات حقل ريفين على مجمع غازات الصحراء الغربية هو مثال واقعى على الإسراع بتنفيذ المشروعات البترولية اللازمة لزيادة وتأمين الإنتاج .

2- هذا الربط جاء ليتم تغذية المجمع من حقول البحر المتوسط بخلاف التغذية الرئيسية للمجمع من غازات حقول الصحراء الغربية .

3- مما يعمل على زيادة تأمين التغذية ويحقق الاستفادة الكاملة من الغازات الغنية بالمشتقات المُكتشفة بالبحر المتوسط تحقيقاً لما تستهدفه استراتيجية الوزارة من تعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى ومشتقاته.

4-شركة جاسكو قد قامت بإنشاء خط لنقل غازات حقل ريفين من منطقة رشيد لمجمع غازات الصحراء الغربية بطول 70 كم وقطر 30 بوصة بالإضافة إلى مد وصلة بطول 5 كم وقطر 18 بوصة لنقل غازات حقل ريفين لمصنع بوتاجاز العامرية.

5-مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية (Train D) الجارى تنفيذه من خلال ائتلاف شركتى إنبى وبتروجت، وهو ما يمثل نموذجاً للتكامل بين شركات قطاع البترول.

6-حيث يضيف المشروع زيادة فى القدرة الإنتاجية للمجمع لتعظيم الاستفادة من غازات حقول منطقة شمال الأسكندرية بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وأي اكتشافات جديدة بهذه المناطق ، وذلك بفصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية كخليط الإيثان / البروبان الذى يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات بمنطقة الأسكندرية التي تشمل شركتي سيدبك وإيثيدكو، وكذلك تغذية شركة البتروكيماويات المصرية من خلال شركة سيدبك مما يدعم صناعة البتروكيماويات الوطنية، ويحقق زيادة فى إنتاج البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة فى سد الاحتياج المحلى من هذه المنتجات ، وكذلك إنتاج البروبان التجارى الذى يُصدر إلى الأسواق العالمية.