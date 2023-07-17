شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تكشف عن المشروعات المنفذة بمبادرة "حياة كريمة" فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها عن المشروعات التي تم الانتهاء منها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في محافظة الإسكندرية خلال العام (21/2022)، من تنفيذ 173 فصلا، 10 مدراس، 8 أبراج شبكات محمول، توصيل شبكة الألياف الضوئية لقريتين، إنشاء 2 نقطة شرطة، مجمع خدمات حكومية، توصيل شبكة الغاز الطبيعي لـ 5 قرى.

وأشار التقرير الى الانتهاء من تنفيذ 157 مشروعاً تنموياً في 6 قطاعات (التنمية المحلية، التعليم، النقل، الاسكان، الري، الكهرباء) بتكلفة استثمارية كلية 4.6 مليار جنيه بمحافظة الأسكندرية خلال العام المالي (2022/21).

كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع تأهيل ترعة الفنجري ودليل الكرنك لتوفير مياه الري، وتنفيذ الأعمال المدنية لمحطة رفع طواريء مصرف العامرية وذلك بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع"، مضيفا أنه فيما يخص الهدف الرابع"التعليم الجيد" تم تنفيذ 36 مشروعا في قطاع التعليم قبل الجامعي، إلى جانب إنشاء وإحلال وتوسعة 628 فصلا.

بالإضافة الى تنفيذ مشروعان لمياه الشرب والصرف الصحي، فقد تم الانتهاء من 10 مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية (الكهرباء والانارة)، توريد وتركيب 337 عمود إنارة بمشتملاتها ، 1008 كشاف ليد.

وذكر التقرير أنه تم تنفيذ 17 مشروعا لتطوير ميناء الاسكندرية والدخيلة، توسعة كوبري الكافوري، إنشاء كوبري بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي، إلى جانب الانتهاء من 13 مشروعا لرصف وتطوير الطرق المحلية نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 68 كم، إحلال وتجديد سور الكورنيش بطول 16كم، رفع كفاءة ميدان محطة مصر، بالاضافة الى تم الانتهاء من 28 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، تنفيذ 8 مشروعات لتشجير وتجميل الأحياء، تطوير وتطهير بحيرة مريوط بطول 33.5كم.