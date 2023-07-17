سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 17-7-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، اليوم الإثنين الموافق 17-7-2023، وفقا لشاشات التداول والمواقع الرسمية بالبنوك العاملة في مصر.

بلغت مستويات شراء وبيع سعر الدولارفي بنك الكويت الوطني في بداية التعاملات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل فروع المصرف العربي الدولي عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

عرض البنك الحكومي “بنك مصر” سعر الدولار اليوم ، أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 للبيع.

حافظ سعر الدولار على مستواه أمام الجنيه المصري داخل بنك بلوم مصر في بداية التعاملات عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

جاء سعر الدولار أمام نظيره المصري بفروع بنك قناة السويس في بداية التعاملات الصباحية عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أظهرت شاشات التداولات اللحظية داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي وصول سعر الدولار إلى 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

فيما عرض الموقع الإلكتروني لبنك الاستثمار العربي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

أظهرت التعاملات الصباحية داخل بنك QNB استقرار سعر الدولار، أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع

وصل سعر الدولار في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك CIB أمام الجنيه المصري إلى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.

استقر سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.