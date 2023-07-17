شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الدراجات النارية وسيارات النقل المرخصة خلال يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر أحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري خلال شهر يونيو 2023 أن أعداد الدراجات النارية المرخصة والصادر لها وثائق تأمينية سجلت حوالي 11938 دراجة من بينها 1533موديل 2020 و2920 موديل2021، و5866 دراجة موديل 2022 و1619دراجه نارية موديل 2023.

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها 1536 سيارة من بينها 17سيارة نقل موديل 2020 و73 سيارة نقل موديل 2021 و326 موديل 2022 و 580 سيارة نقل موديل 2023 و540 سيارة موديل 2024 .