بداية التعاملات.. هبوط جديد لسعر الذهب

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، حيث تراجع الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه بتعاملات المساء.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1447 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عيار 18 إلى 1860 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2480 جنيها للجرام.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 17360 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

يشار إلى أن اليوم عطلة أسبوعية للأسواق العالمية ومن بينها بورصات السلع والمعادن.

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1953 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الاثنين، بتراجع 1.2 دولار، وبنسبة 0.06% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.