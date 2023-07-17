شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت نصف مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 17660 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 3190 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 21415 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى 7384 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3425 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5101 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 5185 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، والمشروعات الصناعية والهندسية، واودن للاستثمارات المالية.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركة المشروعات الصناعية والهندسية 500 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 225 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 2492 سهم.

وأعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان عدد 2.6 مليون سهم بسعر 0.54 جنيه بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 14.987% إلى 15.717%.

وفي سياق آخر أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر، عن توقيع أول اتفاقية تمويل مساند متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بنظام المرابحة بقيمة 50 مليون دولار، ومدة التمويل 5 سنوات، ومن المقرر أن يتم إدراجه ضمن الشريحة الثانية من القاعدة الرأسمالية للمصرف، وقيمة التمويل لن تؤثر على حقوق المساهمين.

كما أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، عن موافقة مجلس الإدارة على إبرام عقد تمويل مع بنك الكويت الوطني بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه.

في سياق منفصل أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة مصر للتنمية الهندسية (ميدكوم)، لتنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروعي تاج فيل والطريق الشمالي لمنطقة بارك ريزيدنس ومشروع شاليا وليك بارك وتاج جاردنز في تاج سيتي بإجمالي استثمارات مليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروعات خلال 15 شهرًا.