شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين بتداولات 1.5مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 17512 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 21289 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 7331 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 3442 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 5112 نقطة.