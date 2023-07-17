شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد المركبات المرخصة من حيث نوع الوقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف آخر تقرير صادرعن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر مايو 2023 أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" بلغ 22925 مركبة.

وأضاف التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية نحو 1766مركبة موديل 2020 و3200 مركبة موديل 2021و8101 مركبة موديل2022 و9112 مركبة موديل 2023 و746 مركبة موديل 2024.

وأكد أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 8720 سيارة ملاكي من بينها 158سيارة موديل 2020 و131 سيارة موديل 2021 و1693 سيارة موديل 2022 و6541 سيارات موديل 2023 و197 موديل 2024.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن شهر مايو 2023 قد اوضح أن السيارات "الزيرو والمستعمل"، قد سجلت حوالي 447831 مركبة مرخصة ومؤمن عليها.

وكان من بينها حوالي 144مركبة تعمل بالكهرباء، و315084 تعمل بالبنزين، و108294 تعمل بالسولار 11043 تعمل بالبنزين و الغاز الطبيعي، و100 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي فقط .

جدير بالذكر أن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات قد أوضحت خلال شهر أبريل 2023 أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" قد سجلت حوالي 15086 مركبة .

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1193مركبة موديل 2020 و2318مركبة موديل 2021و5898مركبة موديل2022 و5648 مركبة موديل 2023 و29 مركبه موديل 2024.