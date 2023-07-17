شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم الإثنين 17-7-2023.. 9.4 مليار دولار إيرادات قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الإثنين 17-7-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية بوصول إيرادات قناة السويس لـ 9.4 مليار دولار في العام المالي الماضي مقارنة بـ 7 مليارات دولار في العام المالي 2021/ 2022، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى جاءت وفقا لما يلي:

وزير المالية: 9.4مليار دولار إيرادات قناة السويس عن العام المالى الماضى 2023/2022

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحراك الاقتصادى العالمى يشهد حالة من التباطؤ الملحوظ بما ينعكس في معدلات النمو، مع درجات كبيرة من عدم اليقين، وتواجه الاقتصادات النامية العديد من الآثار السلبية، بينما تحاول اتخاذ إجراءات من شأنها احتواء التضخم.

غداً انطلاق فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 بحضور كبرى مؤسسات الاستثمار الإقليمية والعالمية

تنطلق غداً وعلى مدار يومين فعاليات منتدى مصر للتعدين 2023 تحت شعار (البناء على 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون) والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية كحدث رئيسي في أجندة قطاع التعدين الدولية.

وزير التجارة يشهد إطلاق النسخة الأولى من بعثة EPS بقطاع الصناعات الكهربائية

شهد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إطلاق النسخة الأولى من بعثةEgypt Power Show والتي تعد أكبر وأول بعثة مشترين في قطاع الصناعات الكهربائية وتضم 35 مشترٍ دولي من دول ليبيا ونيجيريا وكينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو.

غرفة صناعة الحبوب: ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لـ3.8مليون طن حتى الآن

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية استمرار توريد القمح المحلى من المزارعين لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة بعد توجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصرى وزيادة سعر توريد القمح المحلى الى 1500 جنيه للأردب زنة 150 كيلو جرام.

وزير الإسكان يبحث مع مسئولى شركة أكوا باور سبل تعزيز التعاون بمجال تحلية مياه البحر

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مسئولى شركة أكوا باور "ACWA Power" للاستثمار فى مجالات المياه والطاقة، لبحث سبل تعزيز التعاون فى مجال تحلية مياه البحر، وتوطين تكنولوجيا التحلية، والصناعات المرتبطة بها.

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين بتداولات 1.5مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب، وسط تداولات تجاوزت 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.176 تريليون جنيه.

المالية: نستهدف الوصول بالاستثمارات الخضراء إلى 50%؜ بالعام المالى 2024/ 2025

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ متأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا، وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة.